Palermo, da Somma a Marconi: le ultime dall’infermeria in vista della sfida contro la Turris (Di martedì 20 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Turris.Per la sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', potrebbero arrivare buone notizie dall'infermeria. Chi dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia in occasione del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C è Michele Somma. Il difensore ex Brescia e Deportivo La Coruña, approdato nel capoluogo siciliano poco meno di un mese fa non al top della condizione fisica, ha saltato le gare contro Avellino e Bisceglie. Domani, invece, potrebbe tornare titolare.Per quanto riguarda le altre assenze, Ivan Marconi e Andrea Palazzi salteranno con ogni ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Per lain programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', potrebbero arrivare buone notizie dall'infermeria. Chi dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia in occasione del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C è Michele. Il difensore ex Brescia e Deportivo La Coruña, approdato nel capoluogo siciliano poco meno di un mese fa non al topcondizione fisica, ha saltato le gareAvellino e Bisceglie. Domani, invece, potrebbe tornare titolare.Per quanto riguarda le altre assenze, Ivane Andrea Palazzi salteranno con ogni ...

Mediagol : #Palermo, da #Somma a #Marconi: le ultime dall’infermeria in vista della sfida contro la #Turris - WiAnselmo : #Palermo, da Somma a Marconi: le ultime dall'infermeria in vista della sfida contro la Turris - Mediagol : #Palermo, da Somma a Marconi: le ultime dall'infermeria in vista della sfida contro la Turris - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo, #Marconi ancora ko, #Somma recupera. Le ultime dall'infermeria' - ILOVEPACALCIO : Contro la #Turris ci sarà lui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Somma Palermo, da Somma a Marconi: le ultime dall’infermeria in vista della sfida contro la Turris Mediagol.it Vertenza Rinascente Palermo, incontro al Ministero del Lavoro, ancora margini per un’ultima trattativa

"Esprimendo apprezzamento per l'impegno proficuo del Ministero del Lavoro nella ricerca di una soluzione - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - auspico che entro la settimana in corso possa emergere ...

Bisceglie – Palermo 2-1: cronaca diretta live, risultato finale

La partita Bisceglie – Palermo del 18 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie C, calcio ...

"Esprimendo apprezzamento per l'impegno proficuo del Ministero del Lavoro nella ricerca di una soluzione - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - auspico che entro la settimana in corso possa emergere ...La partita Bisceglie – Palermo del 18 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie C, calcio ...