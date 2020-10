Palermo, Boscaglia tra infortuni e scelte a sorpresa: l’undici titolare cambia sempre (Di martedì 20 ottobre 2020) "infortuni e scelte a sorpresa, la formazione cambia sempre".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle scelte di Roberto Boscaglia in questo avvio di stagione. Il tecnico del Palermo "fatica a trovare la giusta formula", ruotando gli uomini a disposizione, anche a partita in corso. Ma non solo; l'allenatore ex Trapani, complici i numerosi infortuni, continua anche a cambiare modulo: domenica scorsa è tornato al 4-2-3-1, accantonando il 3-5-2 una volta rientrati i due esterni mancini Crivello e Corrado.Tuttavia, non sono mancati gli uomini a cui Boscaglia ha dato fiducia quasi incondizionata (Valente, Rauti e Lucca su tutti), con il tecnico che - ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) ", la formazione".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulledi Robertoin questo avvio di stagione. Il tecnico del"fatica a trovare la giusta formula", ruotando gli uomini a disposizione, anche a partita in corso. Ma non solo; l'allenatore ex Trapani, complici i numerosi, continua anche are modulo: domenica scorsa è tornato al 4-2-3-1, accantonando il 3-5-2 una volta rientrati i due esterni mancini Crivello e Corrado.Tuttavia, non sono mancati gli uomini a cuiha dato fiducia quasi incondizionata (Valente, Rauti e Lucca su tutti), con il tecnico che - ...

