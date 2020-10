Pagelle Reggina-Cosenza 0-0 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lee ildi, derby calabrese valevole per la quarta giornata del campionato di, in cui le due formazioni, dopo un’incredibile altalena di emozioni, si sono spartite al posta in palio con un pareggio a reti bianche.(3-4-1-2): Guarna 6; Loiacono 6,5, Cionek 6, Delprato 6; Rolando 6, Bianchi 6,5, Crisetig 6,5, Liotti 6; Bellomo 6; Ménez 6, Denis 5.Allenatore: Toscano 6(3-4-2-1): Falcone 6,5; Ingrosso 5,5, Idda 6, Tiritiello 4,5; Sacko 6, Bruccini 5,5, Petrucci 5, Bittante 6; Baez 5, Carretta 5; Gliozzi 5,5. Allenatore: Occhiuzzi 5,5 RETI: / AMMONIZIONI: 24′ Idda, 54′ Liotti, 55′ Baez, 68′ Menez, 77′ Crisetig ESPULSIONI: 36′ ...

Le pagelle e il tabellino di Reggina-Cosenza, derby calabrese valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui le due formazioni, dopo un’incredibile altalena di emozioni, ...Restate sul nostro sito per cronaca, interviste, pagelle e top & flop. 49'st Nulla di rilevante ... e l'altra all'Arechi contro il Pisa per 4-1 al terzo turno) e 1 pareggio (con la Reggina al debutto) ...