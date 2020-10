Pagelle Lazio-Borussia Dortmund 3-1 | voti Champions League 2020-2021 | Immobile “bello di notte” | Acerbi baluardo Sancho e Faivre bocciati

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020), primo match del Gruppo F della, si è concluso con il punteggio di 3-1. Di seguito ledel match. LEDIStrakosha 7: serata eccellente dell’estremo difensore albanese che si dimostra attentissimo compiendo alcune parate decisive. Non può nulla sulla bordata di Haaland. Patric 5: in una serata dove nella sua zona di competenza succedono pochissime cose, si fa notare purtroppo per un errore sanguinoso che consente ai tedeschi di riaprire momentaneamente il match sul 2-1. Luiz Felipe 7: al rientro dopo tanto tempo gioca 50′ da assoluto leader difensivo ...