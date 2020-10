PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE annunciato per Google Stadia (Di martedì 20 ottobre 2020) BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE, che sarà disponibile in esclusiva su Stadia. Affronta altri 63 giocatori e diventa l’ultimo PAC-MAN rimasto mentre tutti cercano di farsi strada nel più grande gioco multiplayer di PAC-MAN mai sviluppato. PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE sarà disponibile dal 17 novembre 2020 nello store di Stadia. Inoltre, da oggi e fino a giovedì 27 ottobre 2020, sarà disponibile una demo giocabile attraverso la nuova funzione link di Stadia, Click to Play. Creato per celebrare il 40° anniversario di PAC-MAN, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE sfrutta la ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 20 ottobre 2020) BANDAI NAMCO Entertainment Europe haoggi PAC-MAN, che sarà disponibile in esclusiva su. Affronta altri 63 giocatori e diventa l’ultimo PAC-MAN rimasto mentre tutti cercano di farsi strada nel più grande gioco multiplayer di PAC-MAN mai sviluppato. PAC-MANsarà disponibile dal 17 novembre 2020 nello store di. Inoltre, da oggi e fino a giovedì 27 ottobre 2020, sarà disponibile una demo giocabile attraverso la nuova funzione link di, Click to Play. Creato per celebrare il 40° anniversario di PAC-MAN, PAC-MANsfrutta la ...

