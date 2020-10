Otto e Mezzo, Lilli Gruber conduce da casa per il Covid. La conduttrice: «Una collaboratrice è positiva, io sono negativa» (Di martedì 20 ottobre 2020) Lilli Gruber non è al suo solito “ponte di comando” nello studio di Otto e Mezzo di La7. La celebre conduttrice è costretta a tenere le redini della trasmissione da casa sua, in collegamento da remoto in una versione televisiva dello smartworking, per precauzioni dovute al Covid. Secondo quanto appreso da Leggo un collaboratore del programma sarebbe risultato positivo al tampone. Lilli Gruber si è sOttoposta al tampone ed è risultata negativa, ora attende di sOttoporsi al secondo test. Fino ad allora e per tutta la settimana continuerà a condurre da casa. Notizia confermata anche dall’account twitter della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020)non è al suo solito “ponte di comando” nello studio didi La7. La celebreè costretta a tenere le redini della trasmissione dasua, in collegamento da remoto in una versione televisiva dello smartworking, per precauzioni dovute al. Secondo quanto appreso da Leggo un collaboratore del programma sarebbe risultato positivo al tampone.si è sposta al tampone ed è risultata, ora attende di sporsi al secondo test. Fino ad allora e per tutta la settimana continuerà a condurre da. Notizia confermata anche dall’account twitter della ...

borghi_claudio : Sto guardando la replica di otto e mezzo... ma invece di guardare il quadro in casa della Gruber dovreste guardare… - La7tv : #Gruber: 'Condurrò #ottoemezzo da casa perché un mio collaboratore ha il #covid. Ieri ho fatto il tampone, risultat… - La7tv : #ottoemezzo Andrea #Scanzi: '#Calenda come la sora Camilla tutti la vogliono e nessuno la piglia. Nel centrodestra… - AssuntaAccetto1 : RT @borghi_claudio: Sto guardando la replica di otto e mezzo... ma invece di guardare il quadro in casa della Gruber dovreste guardare l'in… - loren_ch : RT @borghi_claudio: Sto guardando la replica di otto e mezzo... ma invece di guardare il quadro in casa della Gruber dovreste guardare l'in… -