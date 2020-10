Ostia, Federica Angeli in tribunale per il processo bis contro Armando Spada (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle 11.30 di questa mattina è andata in scena l’udienza del processo bis in cui Federica Angeli, nota cronista di Repubblica, è stata chiamata per testimoniare contro Armando Spada, accusato di tentata violenza privata per il sequestro e le minacce nei confronti della giornalista nel maggio 2013. Davanti al tribunale di piazzale Clodio erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi e una ‘scorta mediatica’ a sostegno di Angeli. “Sempre dalla parte dei giornalisti minacciati”, ha detto il presidente delle Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) Giuseppe Giulietti, che ha partecipato al sit-in organizatto dall’associazione antimafia #Noi insieme ad articolo 21 e Usigrai. “La prescrizione non ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle 11.30 di questa mattina è andata in scena l’udienza delbis in cui, nota cronista di Repubblica, è stata chiamata per testimoniare, accusato di tentata violenza privata per il sequestro e le minacce nei confronti della giornalista nel maggio 2013. Davanti aldi piazzale Clodio erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi e una ‘scorta mediatica’ a sostegno di. “Sempre dalla parte dei giornalisti minacciati”, ha detto il presidente delle Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) Giuseppe Giulietti, che ha partecipato al sit-in organizatto dall’associazione antimafia #Noi insieme ad articolo 21 e Usigrai. “La prescrizione non ...

“Il calendario della giustizia ha deciso, quest’anno, di farmi trascorrere il giorno del mio compleanno in aula per testimoniare contro Armando Spada.” Questa una delle frasi rilasciate sui ...

Roma, minacce a giornalista: sindaca Raggi in tribunale

Roma, 20 ott. (askanews) - La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, è andata oggi in tribunale a Roma per esprimere solidarietà alla giornalista Federica Angeli minacciata da alcuni esponenti di un ...

