Osama Vinladen è in Perù | ma ha 18 anni e gioca in Segunda Division

Ultime Notizie dalla rete : Osama Vinladen

Corriere dello Sport

E in un'ipotetica classifica non può non avere un posto d'onore Osama Vinladen Jimenez Lopez, calciatore 18enne che gioca in Perù. Per sua sfortuna, il calciatore dell'Union Comercio in Segunda ...Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il Sudan verrà rimosso dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo dal ...