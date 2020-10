Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2020, i risultati della sedicesima tappa: la Slovenia timbra il cartellino anche alla Corsa Rosa con Tratnik (Di martedì 20 ottobre 2020) La Slovenia timbra il cartellino anche al Giro d’Italia 2020. Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), infatti, si è imposto nella sedicesima frazione della Corsa Rosa, la Udine-San Daniele del Friuli. Secondo posto per l’australiano Ben O’Connor (NTT), il quale ha dovuto cedere a 500 metri dall’arrivo, stroncato da uno scatto del vincitore odierno. La maglia Rosa Joao Almeida guadagna un paio di secondi su tutti gli alti uomini di classifica con uno scatto nel finale. L’Ordine D’ARRIVO della sedicesima tappa DEL Giro D’ITALIA 2020 01 Jan ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Lailald’Italia. Jan(Bahrain-McLaren), infatti, si è imposto nellafrazione, la Udine-San Daniele del Friuli. Secondo posto per l’australiano Ben O’Connor (NTT), il quale ha dovuto cedere a 500 metri dall’arrivo, stroncato da uno scatto del vincitore odierno. La magliaJoao Almeida guadagna un paio di secondi su tutti gli alti uomini di classifica con uno scatto nel finale. L’D’ARRIVODELD’ITALIA01 Jan ...

