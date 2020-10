Ora anche in Italia evitare il Covid sta diventando roba da ricchi (Di martedì 20 ottobre 2020) Madrid assomiglia a Roma a livello di geografia economico-sociale. Le aree più ricche, i quartieri alti, effettivamente anche con altitudine maggiore, sono a Nord e Nord-Ovest, quelli più poveri a Sud e Sud-Est. I “Parioli” della capitale madrilena potrebbero essere collocati nel distretto settentrionale di Chamartin, nel barrio di El Viso, o in quello del Pardo dove vi è il Palazzo Reale o quelli ancora più esclusivi a occidente nel comune limitrofo di Pozuelo de Alarcon e Boadilla del Campo, tra i più ricchi di Spagna a livello di reddito medio. Al contrario Tor Vergata o Centocelle potrebbero essere il distretto di Usera, a Sudest, o il vicino barrio di Entrevias. Ebbene, è in queste ultime aree che il Covid ha colpito di più nell’ultimo mese nella capitale ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Madrid assomiglia a Roma a livello di geografia economico-sociale. Le aree più ricche, i quartieri alti, effettivamentecon altitudine maggiore, sono a Nord e Nord-Ovest, quelli più poveri a Sud e Sud-Est. I “Parioli” della capitale madrilena potrebbero essere collocati nel distretto settentrionale di Chamartin, nel barrio di El Viso, o in quello del Pardo dove vi è il Palazzo Reale o quelli ancora più esclusivi a occidente nel comune limitrofo di Pozuelo de Alarcon e Boadilla del Campo, tra i piùdi Spagna a livello di reddito medio. Al contrario Tor Vergata o Centocelle potrebbero essere il distretto di Usera, a Sudest, o il vicino barrio di Entrevias. Ebbene, è in queste ultime aree che ilha colpito di più nell’ultimo mese nella capitale ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Ora anche in Italia evitare il Covid sta diventando roba da ricchi Linkiesta.it Tenda ko, ora le auto viaggeranno sul treno? Si torna a parlare della soluzione già attuata negli anni 90

Nel marzo 1987, per migliorare la sicurezza e gli incroci dei veicoli nella galleria del Tenda, dove si viaggiava a doppia corsia (il senso unico alternato da semaforo fu introdotto nel 2008), Anas pr ...

Luca Sacchi: “Presi in giro da norme assurde, così si affondano attività e ragazzi”

H o attraversato tutti gli stati emotivi, incluso l’istinto alla rivolta sociale. Ora sto vivendo una ricrescente preoccupazione. Sono presidente della Dds, la piscina che mio p ...

