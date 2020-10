OPA AS Roma, adesioni al 20/10/2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni AS Roma risulta che oggi, 20 ottobre 2020, sono state presentate 26.961 richieste di adesioni. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 137.635 adesioni, pari allo 0,163% dell’offerta. L’offerta terminerà il 29 ottobre 2020. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie AS Roma acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni ASrisulta che oggi, 20 ottobre, sono state presentate 26.961 richieste di. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 137.635, pari allo 0,163% dell’offerta. L’offerta terminerà il 29 ottobre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie ASacquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

__L_i_G__ : @stra_roma 9,1mln è la valutazione del flottante data nell'OPA mentre 14,1 è l'attuale valutazione data dal mercato. - __L_i_G__ : @stra_roma Sul collegamento, immagino si riferisca alla forbice fra OPA e prezzo di mercato. Chiede agli azionisti… - stra_roma : @LiveEvil_2010 @__L_i_G__ Questo è chiaro il delisting ti da vantaggi sotto questo punto di vista. Capisco poco il… - stra_roma : @__L_i_G__ Letto, quale frase ti riferisci? Per me non è chiaro il collegamento tra l'opa e il rafforzamento della Roma. - SfogliaRoma : RT @SfogliaRoma: Roma, Calenda si candida e lancia un’Opa sul Pd -