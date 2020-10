Omceo: per tamponi a medici chiediamo corsia preferenziale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Oltre ai vaccini, chiediamo una via preferenziale per i tamponi ai medici. Questo per garantire la salute sia dei pazienti sia del personale sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intervistato dall’agenzia Dire oggi in occasione dell’apertura della campagna antinfluenzale presso la sede dell’Ordine. “Abbiamo visto in questi giorni qual e’ la difficolta’ del cittadino per poter fare un tampone- ha spiegato Magi- se noi abbiamo un medico che ha il sospetto di essere positivo al Covid-19 e che quindi deve fare la stessa ‘trafila’, per alcuni giorni ovviamente questo medico non potra’ essere assegnato alla sua normale attivita’, quindi all’assistenza, alla diagnosi e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Oltre ai vaccini,una viaper iai. Questo per garantire la salute sia dei pazienti sia del personale sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine deidi Roma, Antonio Magi, intervistato dall’agenzia Dire oggi in occasione dell’apertura della campagna antinfluenzale presso la sede dell’Ordine. “Abbiamo visto in questi giorni qual e’ la difficolta’ del cittadino per poter fare un tampone- ha spiegato Magi- se noi abbiamo un medico che ha il sospetto di essere positivo al Covid-19 e che quindi deve fare la stessa ‘trafila’, per alcuni giorni ovviamente questo medico non potra’ essere assegnato alla sua normale attivita’, quindi all’assistenza, alla diagnosi e ...

“Oltre ai vaccini, chiediamo una via preferenziale per i tamponi ai medici. Questo per garantire la salute sia dei pazienti sia del personale sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medi ...

Per l'Ordine dei medici di Roma e quello dei Farmacisti della ... riusciti a trovare una soluzione", le parole rilasciate all'agenzia Dire dal presidente dell'Omceo Roma, Antonio Magi. "Le leggi ...

