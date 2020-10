Nutella | incendio nella più grande fabbrica al mondo | produce 600mila barattoli all' anno

SkyTG24 : Francia, incendio nella fabbrica di Nutella più grande del mondo - francosonoio1 : RT @SkyTG24: Francia, incendio nella fabbrica di Nutella più grande del mondo - BADU____ : #Francia, Incendio nella più grande fabbrica di #Nutella del mondo. Presto lo sapremo che mondo sarebbe senza Nutella. #20ottobre2020 - lacittanews : Le fiamme sono divampate nello stabilimento di Villers-Ecalle, a nordovest di Rouen, che produce 600mila barattoli… - teomic : RT @SkyTG24: Francia, incendio nella fabbrica di Nutella più grande del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Nutella incendio

La fabbrica di Nutella in Francia finisce tra le fiamme di un incendio. Rischio a Villers-Ecalle: pericolo per un quarto della produzione mondiale.Un incendio è divampato in uno stabilimento Nutella in Francia, a Villers-Ecalle, a nordovest di Rouen. Si tratta della più grande fabbrica al mondo dedicata alla produzione della ...