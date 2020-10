"Nuovo lockdown mortale per economia" (Di martedì 20 ottobre 2020) “Oggi il 75% dei contagi avviene in ambito familiare o nel tempo libero e questa è una prima distinzione importante. Le scuole e i luoghi di lavoro sono posti relativamente sicuri, quindi noi non possiamo sparare a casaccio e mettere di Nuovo a rischio l’economia. Un Nuovo lockdown sarebbe mortale per la nostra economia”. È il commento di Antonio Misani, viceministro dell’economia, riguardo una nuova chiusura generalizzata per la seconda ondata della pandemia.“Dobbiamo cercare di fare operazioni mirate e i dpcm varati in questi giorni cercano di fare questo”, spiega Misani. “Al di là delle prescrizioni del governo e delle regioni ci deve essere un sistema di controlli efficace e soprattutto la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Oggi il 75% dei contagi avviene in ambito familiare o nel tempo libero e questa è una prima distinzione importante. Le scuole e i luoghi di lavoro sono posti relativamente sicuri, quindi noi non possiamo sparare a casaccio e mettere dia rischio l’. Unsarebbeper la nostra”. È il commento di Antonio Misani, viceministro dell’, riguardo una nuova chiusura generalizzata per la seconda ondata della pandemia.“Dobbiamo cercare di fare operazioni mirate e i dpcm varati in questi giorni cercano di fare questo”, spiega Misani. “Al di là delle prescrizioni del governo e delle regioni ci deve essere un sistema di controlli efficace e soprattutto la ...

