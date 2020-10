Nuovo Dpcm | palestre e piscine | le regole da rispettare per non chiudere

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) Con ilapprovato domenica sera, il governo ha deciso cherimarranno aperte, ma saranno sotto esame per una settimana. Le strutture, ha annunciato il premier Conte, avranno sette giorni di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza anti Covid-19 emesse ormai mesi fa, pena la chiusura del settore. Si tratta dile linee guida elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, declinate poi per le singole discipline dalle rispettive federazioni sportive tramite appositi protocolli di applicazione. Per quanto riguarda le altre attività sportive, ricordiamo che rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale, così come le competizioni dell’attività dilettantistica di base. Saranno consentite, invece, ...