Nuovo attentato a strutture sociali Foggia (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - Foggia, 20 OTT - Nuovo attentato incendiario alle strutture sociali dei fratelli Vigilante di Foggia. E' il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo in aprile in pieno lockdown, con una bomba ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, -, 20 OTT -incendiario alledei fratelli Vigilante di. E' il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo in aprile in pieno lockdown, con una bomba ...

iconanews : Nuovo attentato a strutture sociali Foggia - AnsaPuglia : Nuovo attentato a strutture sociali Foggia. Colpiti ancora i fratelli Vigilante che le dirigono #ANSA - immediatonet : ? #Foggia, nuovo attentato al Sorriso: in fiamme centro di ristorazione in via Altamura - SimonaDolif : @saraosalvatore Concordo con lei,ma mi chiedo: La sede di #CharlieHebdo ha già subito un attentato con morti,ora di… - Adriano07883742 : Carlo Taormina: «La magistratura arresti Conte, il nuovo Dpcm è un attentato alla Costituzione» IlDpcmdel 13 ottob… -