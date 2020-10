Nuoto | focolaio nel collegiale di Livigno | positivi asintomatici anche Detti e Quadarella nel gruppo azzurro

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Si comunica che i tamponi di controllo effettuati nel corso delin svolgimento ahanno registrato latà al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona. Tutti gli atleti sono. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo. L’allenamentoè ovviamente stato sospeso e, in accordo con la ASL locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura. Ilè cominciato l’11 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli atleti prima di radunarsi si erano ...

Le positività dei tre campioni di tennis, nuoto e motociclismo sono l'emblema di una settimana difficile in cui non solo il calcio ha subito gli ...Il campione livornese è stato contagiato durante il collegiale a Livigno insieme ad altri 11 compagni: per ora è asintomatico. Negativo lo zio e coach Stefano Morini ...