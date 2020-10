Nuoto | 10 azzurri positivi al Covid | tra loro Detti e Quadarella

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) Livigno, 20 ott. – (Adnkronos) – Dieci atleti della nazionale italiana diin raduno collegiale a Livigno sono risultatial coronavirus. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo per Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona. Tutti isono asintomatici, mentre gli esami ai membri dello staff tecnico hanno dato esito negativo. L’allenamento collegiale è stato sospeso e, in accordo con la ASL locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura.L'articolo CalcioWeb.