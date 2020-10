Nuoto, 10 atleti positivi al Covid al raduno di Livigno (Di martedì 20 ottobre 2020) E' anche in piscina il Covid. Dopo aver colpito Federica Pellegrini, un focolaio al raduno della Nazionale azzurra di Nuoto in corso a Livigno. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo per 10 atleti: Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti i positivi sono asintomatici, mentre gli esami ai membri dello staff tecnico hanno dato esito negativo -riporta sport.sky.it-. L'allenamento collegiale è ovviamente stato sospeso e, in accordo con la ASL locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura. Il collegiale è cominciato l'11 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) E' anche in piscina il. Dopo aver colpito Federica Pellegrini, un focolaio aldella Nazionale azzurra diin corso a. I tamponi di controllo hanno dato esito positivo per 10: Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti isono asintomatici, mentre gli esami ai membri dello staff tecnico hanno dato esito negativo -riporta sport.sky.it-. L'allenamento collegiale è ovviamente stato sospeso e, in accordo con la ASL locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura. Il collegiale è cominciato l'11 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli ...

