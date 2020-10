Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Il virus c’è ed è subdolo: tenete alta l’attenzione» – Il video (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Nunzia De Girolamo è positiva al Coronavirus. L’ex ministra, sposata con l’attuale ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia che è risultato invece negativo e al momento si trova in autoisolamento, ha postato un video su Instagram. «Da giovedì ero in isolamento per proteggere la mia famiglia», racconta De Girolamo, già parlamentare di Forza Italia. «Purtroppo sono dovuta andare a Benevento mercoledì, dove a cena ho incontrato una persona positiva che mi ha contagiato. Venerdì ho fatto il tampone ed era negativo, ma ieri sera ho saputo di essere positiva. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Corona, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Deal Corona. L’ex ministra, sposata con l’attuale ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia che è risultato invece negativo e al momento si trova in autoisolamento, ha postato unsu Instagram. «Da giovedì ero in isolamento per proteggere la mia famiglia», racconta De, già parlamentare di Forza Italia. «Purtroppo sono dovuta andare a Benevento mercoledì, dove a cena ho incontrato una personache mi ha contagiato. Venerdì ho fatto il tampone ed era negativo, ma ieri sera ho saputo di essere. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato ...

