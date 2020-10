Nunzia de Girolamo positiva al covid 19 | il ministro Boccia in isolamento fiduciario

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 ottobre 2020) Anchedeè risultataal19. Lo annuncia nella mattina del 20 ottobre con un video sui social per raccontare anche la sua esperienza e per lanciare un messaggio: state attenti, ribadisce la moglie del.La Deha anche specificato che il maritoe la figlia sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo. Ilè in. Nei prossimi giorni probabilmente faranno anche altri tamponi.DEAL19: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL Pochi minuti fa quindi, il resoconto di quanto accaduto, nel video che ...