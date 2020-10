Nunzia De Girolamo positiva al Coronavirus: “E’ davvero dura” (VIDEO) (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nunzia De Girolamo ha contratto il Coronavirus. L’ex ministro per le Politiche Agricole era in isolamento da alcuni giorni dopo una cena, a Benevento, con una persona molto cara poi risultata positiva. Il primo tampone a cui si era sottoposta la De Girolamo, venerdì, aveva dato esito negativo. Ieri sera, invece, la doccia fredda e la comunicazione del contagio. “La malattia mi sta dando diversi problemi – spiega la De Girolamo. Ho tosse e mal di testa“. Quindi l’auspicio: “Tenete alta l’attenzione, il virus c’è ed è subdolo. E’ davvero dura” L'articolo Nunzia De Girolamo positiva al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDeha contratto il. L’ex ministro per le Politiche Agricole era in isolamento da alcuni giorni dopo una cena, a Benevento, con una persona molto cara poi risultata. Il primo tampone a cui si era sottoposta la De, venerdì, aveva dato esito negativo. Ieri sera, invece, la doccia fredda e la comunicazione del contagio. “La malattia mi sta dando diversi problemi – spiega la De. Ho tosse e mal di testa“. Quindi l’auspicio: “Tenete alta l’attenzione, il virus c’è ed è subdolo. E’dura” L'articoloDeal ...

TV7Benevento : Nunzia De Girolamo: 'Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid_19'. VIDEO... - Delorenzoanna1 : Uno dei paesi in lockdown è Mezzojuso Ricordate le sorelle Napoli? Giletti ha fatto intere trasmissioni insieme all… - tatiana__ras : RT @Libero_official: Lo sfogo e il sospetto di Nunzia #DeGirolamo: la stranezza della requisitoria. Chiesti otto anni di carcere https://t… - giulezio2 : @Cortez1958 scusate ma c'è ancora la di Girolamo come #blablablafissa da #Giletti?...quella che pontifica sempre co… -