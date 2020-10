Nunzia De Girolamo è positiva al Coronavirus: l’annuncio sui social (Di martedì 20 ottobre 2020) L’annuncio su Twitter di Nunzia De Girolamo: “Anche io ho contratto il Covid-19”. L’ex ministra condivide il suo messaggio con un video. A quanto pare i casi di Coronavirus continuano ad aumentare in maniera esponenziale. Tutti siamo a rischio ed il conteggio dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal Coronavirus si alza ogni giorno. … L'articolo Nunzia De Girolamo è positiva al Coronavirus: l’annuncio sui social è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020) L’annuncio su Twitter diDe: “Anche io ho contratto il Covid-19”. L’ex ministra condivide il suo messaggio con un video. A quanto pare i casi dicontinuano ad aumentare in maniera esponenziale. Tutti siamo a rischio ed il conteggio dei personaggi famosi che sono stati colpiti dalsi alza ogni giorno. … L'articoloDeal: l’annuncio suiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo”. L’annu… - Agenzia_Ansa : Nunzia De Girolamo, sono positiva al #Covid. Il marito e ministro Francesco Boccia negativo ma in isolamento… - SkyTG24 : Covid, positiva Nunzia De Girolamo. Il marito Francesco Boccia negativo, ma in isolamento - infoitinterno : Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Ho dolori lancinanti». Il ministro Boccia in isolamento VIDEO - infoitinterno : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid… -