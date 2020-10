'Non possiamo permetterci un altro lockdown', l'appello di Confartigianato Sardegna (Di martedì 20 ottobre 2020) , Visited 70 times, 70 visits today, Notizie Simili: Parrucchieri ed estetisti ancora chiusi almeno un… Norme, burocrazia e incertezze affossano il settore… Migliora il trend dei ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 20 ottobre 2020) , Visited 70 times, 70 visits today, Notizie Simili: Parrucchieri ed estetisti ancora chiusi almeno un… Norme, burocrazia e incertezze affossano il settore… Migliora il trend dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo FRANCIA-ISLAM Imam di Nîmes: Non possiamo più tollerare questi assassinii in nome della religione AsiaNews Ferruccio Sansa viola la quarantena: «Il mio cane era scappato». Ecco cosa è successo

Il consigliere regionale ed ex candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa è stato segnalato dalla Polizia alla Procura di Genova per aver violato la ...

Hard Brexit, tornano dogane e dazi? Le aziende italiane che rischiano di pagare più caro il «no deal»

Dalla meccanica all’alimentare, senza un accordo le esportazioni italiane subirebbero un calo del 12,1% nel 2021. Per vino e agroalimentare il pericolo maggiore è quello di nuovi dazi. Le ricadute sul ...

Il consigliere regionale ed ex candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa è stato segnalato dalla Polizia alla Procura di Genova per aver violato la ...