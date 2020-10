Non aprite quella porta: un primo poster del sequel reboot rivela il nuovo Leatherface (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ stato rivelato (via ComicBook) un nuovo poster del reboot / sequel Non aprite quella porta (The Texas Chainsaw Massacre) che mostra il nuovo look del serial-killer cannibale Leatherface. Il nuovo sequel di “Non aprite quella porta” sarà ambientato ai giorni nostri e seguendo l’esempio del recente sequel Halloween di David Gordon Green tirerà una linea netta cancellando ogni film realizzato dopo l’originale del 1974 di Tobe Hooper, riportando il terrificante Leatherface alla vita per una nuova generazione. Nel 1974, il mondo è stato ... Leggi su cineblog (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ statoto (via ComicBook) undelNon(The Texas Chainsaw Massacre) che mostra illook del serial-killer cannibale. Ildi “Non” sarà ambientato ai giorni nostri e seguendo l’esempio del recenteHalloween di David Gordon Green tirerà una linea netta cancellando ogni film realizzato dopo l’originale del 1974 di Tobe Hooper, rindo il terrificantealla vita per una nuova generazione. Nel 1974, il mondo è stato ...

GVLDEN20 : Però dai, ho capito che Dayane non può stare simpatica a tutti, MA DECIDERE DI ELIMINARE LEI INVECE DI ELIGREG MI S… - tolux00152 : Sindaci, visto che non è possibile decuplicare i mezzi di trasporto, perché non aprite i varchi delle ZTL e non fat… - scarabellimauro : RT @Bibolotty: occhio, in giro è pieno di citazioni false prese da internet. ogni tanto aprite un libro: non morde. - Bibolotty : occhio, in giro è pieno di citazioni false prese da internet. ogni tanto aprite un libro: non morde. - paolofaeti : @LiaCeli Per favore non aprite quella pizza (in t ' e carton ) -

Ultime Notizie dalla rete : Non aprite Non aprite quella porta: è online il sito del nuovo film della saga horror Lega Nerd Palestre e piscine aperte, ma per quanti giorni? Cts spaccato

Quanto resteranno aperte ancora palestre e piscine? Il Cts non ha una risposta certa e si spacca, per la prima volta in 110 riunioni. Non era mai successo prima, il Comitato tecnico scientifico (Cts), ...

“Festival Giglio d’Oro”: iscrizione aperte al primo concorso della canzone per bambini

Nell’attesa di salire sul palco per esibirsi, ed andare ad inaugurare il calendario dell’estate del Comune di San Cesario, quanti sono interessati possono inviare la propria iscrizione di ...

Quanto resteranno aperte ancora palestre e piscine? Il Cts non ha una risposta certa e si spacca, per la prima volta in 110 riunioni. Non era mai successo prima, il Comitato tecnico scientifico (Cts), ...Nell’attesa di salire sul palco per esibirsi, ed andare ad inaugurare il calendario dell’estate del Comune di San Cesario, quanti sono interessati possono inviare la propria iscrizione di ...