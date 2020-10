“Non abbiamo peso politico, gli arbitri ci massacrano”, la lettera dell’azionista Juve è un capolavoro di distacco della realtà (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ davvero un mondo meraviglioso, quello del pallone. Soprattutto quello travestito da alta finanza. Un mondo in cui vale tutto e il contrario di tutto. In cui un tifoso, anzi un azionista della Juventus, tale Andrea Danubi, sente il dovere di scrivere una lettera ufficiale al presidente Andrea Agnelli per spronarlo ad alzare la voce perché “La Juve mediaticamente ha poco peso politico“. Anzi di più: gli arbitri massacrano la Juventus, vittima poi in tv di moviolisti di parte che senza contraddittorio “sprizzano antiJuventinismo da tutti i pori”. La lettera è un capolavoro di distacco della realtà. Uno sfogo che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ davvero un mondo meraviglioso, quello del pallone. Soprattutto quello travestito da alta finanza. Un mondo in cui vale tutto e il contrario di tutto. In cui un tifoso, anzi un azionistantus, tale Andrea Danubi, sente il dovere di scrivere unaufficiale al presidente Andrea Agnelli per spronarlo ad alzare la voce perché “Lamediaticamente ha poco“. Anzi di più: glimassacrano lantus, vittima poi in tv di moviolisti di parte che senza contraddittorio “sprizzano antintinismo da tutti i pori”. Laè undirealtà. Uno sfogo che ...

