Noci pecan | proteggi il cuore e stimoli il metabolismo

Leggi su dilei

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lesono il frutto di una pianta molto comune nel Nord America, che ormai trova ampia diffusione in tutto il mondo. Il loro sapore intenso e burroso le ha rese un perfetto complemento per molti piatti: possono essere consumate da sole o in insalata, utilizzate per rendere più croccanti alcuni prodotti da forno o per dare più gusto ad un buon yogurt greco. A partire dal loro profilo nutrizionale, è facile capire come mai leabbiano avuto un notevole successo sul mercato: sono infatti ricche di sostanze fondamentali per la nostra salute e apportano molti benefici. L’importante è fare attenzione alle porzioni, dal momento che in 100 grammi sono contenute ben 691 calorie, cosa che potrebbe creare qualche preoccupazione in chi desidera perdere peso. Tra i principali ...