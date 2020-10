Nobili | al lavoro per dare poteri a Roma prima del voto

(Di martedì 20 ottobre 2020)– “Sul riordino deidiCapiatle c’e’ untrasversale gia’ avviato a cui si sono sottratti solo M5s e Lega. Sarebbe bello che, da qui a maggio, riuscissimo a costruire una road map del minimo comun denominatore per arrivare alle elezioni e consegnare a chiunque vinca un progetto di riforma. Possibile? Ci stiamo lavorando”. Lo ha detto Luciano, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione. “Le altre priorita’?- ha aggiunto- Se devo indicarne tre dico: puntare tutto sulla riscoperta dell’orgoglio deini. Il messaggio che deve passare e’ ...

MTLWINEGUY : RT @ConsBrunello: Il #fascino delle #nobili origini e della #storia, la consapevolezza che con #passione, #lavoro e forza di volontà è poss… - katerpi73 : RT @deidesk: Scrive #Ichino che la 'Dignità del lavoro non dipende dalla #stabilità'. Detto da uno che da decenni fa il professore universi… - ConsBrunello : Il #fascino delle #nobili origini e della #storia, la consapevolezza che con #passione, #lavoro e forza di volontà… - Nicolet551 : RT @JNightafter: @Marco_dreams Nobili se gli metti una palandrana e una mascherina, e' la versione reale di Superciuk. Rubare ai poveri p… - MakeDavero : RT @JNightafter: @Marco_dreams Nobili se gli metti una palandrana e una mascherina, e' la versione reale di Superciuk. Rubare ai poveri p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nobili lavoro

RomaDailyNews

Possibile? Ci stiamo lavorando”. Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a Roma, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. ...«Per la nostra azienda è stato un punto di riferimento. Per me un grande maestro come Mendini, Sapper e pochi altri». Così Alberto Alessi alla notizia della scomparsa di Enzo Mari, uno dei più geniali ...