“No alle borracce nelle scuole”, istanza al ministero (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) – L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un’istanza al ministero dell’Istruzione, a quello della Salute e a quello dello Sviluppo Economico perché nelle scuole si blocchi la distribuzione di borracce di acciaio e di alluminio. In molti istituti scolastici, infatti, spesso in collaborazione con le Istituzioni, pur se per la giusta finalità di ridurre l’uso della plastica, stanno distribuendo agli studenti migliaia di borracce. “Preservare il pianeta è sacrosanto, ma non possiamo farlo sulle spalle dei nostri figli -è quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, che aggiunge: tutti sappiamo che se la plastica non viene correttamente riciclata può causare danni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) – L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un’aldell’Istruzione, a quello della Salute e a quello dello Sviluppo Economico perchéscuole si blocchi la distribuzione didi acciaio e di alluminio. In molti istituti scolastici, infatti, spesso in collaborazione con le Istituzioni, pur se per la giusta finalità di ridurre l’uso della plastica, stanno distribuendo agli studenti migliaia di. “Preservare il pianeta è sacrosanto, ma non possiamo farlo sulle spdei nostri figli -è quanto dichiara Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori, che aggiunge: tutti sappiamo che se la plastica non viene correttamente riciclata può causare danni ...

