Nina Moric contro Fabrizio Corona, nuovo capitolo: il figlio Carlos Maria dice la sua verità su Instagram (Di martedì 20 ottobre 2020) Tra una foto e l'altra, più o meno sorridente, più o meno ammiccante, Nina Moric ha postato un lungo video in cui il figlio Carlos Maria dice la sua nella querelle tra lei e l'ex compagno (e padre del giovane) Fabrizio Corona. Una querelle nata dalle accuse della modella nata in Croazia, proseguita con la …

