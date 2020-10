Netflix ha cancellato la serie Away con Hilary Swank (Di martedì 20 ottobre 2020) A sorpresa, Netflix ha cancellato la serie Away con protagonista il premio Oscar Hilary Swank. L’annuncio arriva a neanche due mesi dal debutto ufficiale della serie sulla piattaforma di streaming, dopo l’uscita dello scorso 4 settembre dei dieci episodi della prima stagione. Una doccia fredda dunque per la Swank e gli altri attori che vanno a comporre il cast di Away, che speravano di poter tornare sul set per girare i nuovi episodi della seconda stagione, e invece dovranno accontentarsi di rivedere in loop quella che resterà la prima e anche ultima stagione. Away non supera lo scoglio del rapporto tra pubblico e costi di produzione Al momento sono ignote le cause che hanno portato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) A sorpresa,halacon protagonista il premio Oscar. L’annuncio arriva a neanche due mesi dal debutto ufficiale dellasulla piattaforma di streaming, dopo l’uscita dello scorso 4 settembre dei dieci episodi della prima stagione. Una doccia fredda dunque per lae gli altri attori che vanno a comporre il cast di, che speravano di poter tornare sul set per girare i nuovi episodi della seconda stagione, e invece dovranno accontentarsi di rivedere in loop quella che resterà la prima e anche ultima stagione.non supera lo scoglio del rapporto tra pubblico e costi di produzione Al momento sono ignote le cause che hanno portato ...

Stay_Nerd : Away: Netflix ha cancellato la serie dopo la prima stagione - skaicanary : Netflix ha cancellato l'ennesimo show dopo una sola stagione. Che merda #Netflix - tveffe : News / @netflix ha cancellato la serie #Away. - close1_ : Netflix ha cancellato #Away dopo la sola prima stagione. Non l'ho presa bene. - ohwhpotter : Netflix ha cancellato #Away?! WTF!!! Ma perché cancellano le serie più belle??? ???? -

