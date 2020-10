“Nessuna come lei”. Gemma Galgani, il cavaliere si dichiara a sorpresa: “È bellissima”. Dopo anni di delusioni l’amore è a un passo (Di martedì 20 ottobre 2020) E se fosse la volta buona? E se Gemma Galgani fosse a un passo dal trovare il vero amore? Presto per dirlo ma stavolta sembra che per la dama sia arrivato un punto di svolta. Finalmente un sorriso Dopo le cattiverie di Tina Cipollari, il naufragio delle storia (mai davvero iniziata) con Sirius Nicola Vivarelli, la parentesi legata a Jean Luis e, ancora prima a Marco Firpo. Una storia lunga 10 anni quella di Gemma Galgani, da tanto infatti frequenta lo studio di Uomini e Donne. Un tempo che potrebbe essere concluso. Se non per l’interesse del cavaliere, per quello che è successo proprio davanti agli occhi di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse da Ilvicolodellenews, nella puntata di Uomini e Donne registrata domenica 18 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) E se fosse la volta buona? E sefosse a undal trovare il vero amore? Presto per dirlo ma stavolta sembra che per la dama sia arrivato un punto di svolta. Finalmente un sorrisole cattiverie di Tina Cipollari, il naufragio delle storia (mai davvero iniziata) con Sirius Nicola Vivarelli, la parentesi legata a Jean Luis e, ancora prima a Marco Firpo. Una storia lunga 10quella di, da tanto infatti frequenta lo studio di Uomini e Donne. Un tempo che potrebbe essere concluso. Se non per l’interesse del, per quello che è successo proprio davanti agli occhi di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse da Ilvicolodellenews, nella puntata di Uomini e Donne registrata domenica 18 ...

