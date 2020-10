Nel Museo Musap rivive la Napoli dell’Ottocento con lo scultore Gian Battista Amendola (Di martedì 20 ottobre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Recentemente ha aperto in Piazza Trieste e Trento, in Palazzo Zapata, al centro della città, un bellissimo Museo voluto dalla “Fondazione Circolo Artistico Politecnico”, da visitare. Le sale, occupate in passato per conferenze, oggi elegantemente ristrutturate, sono state recentemente occupate dalla Associazione che intende mettere in mostra il suo patrimonio artistico, raccolto dall’800 ad oggi e dare adito agli studiosi di frequentare la sua Biblioteca ed il suo Archivio Storico nonché la sua Fototeca. Attraversando le bellissime sale, dalle pareti restaurate in cui sono inseriti preziosi dipinti, illuminate da antichi lampadari di cristallo, il visitatore può osservare ed ammirare in mostra le sculture di Giovanni Battista Amendola che purtroppo morì ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Recentemente ha aperto in Piazza Trieste e Trento, in Palazzo Zapata, al centro della città, un bellissimovoluto dalla “Fondazione Circolo Artistico Politecnico”, da visitare. Le sale, occupate in passato per conferenze, oggi elegantemente ristrutturate, sono state recentemente occupate dalla Associazione che intende mettere in mostra il suo patrimonio artistico, raccolto dall’800 ad oggi e dare adito agli studiosi di frequentare la sua Biblioteca ed il suo Archivio Storico nonché la sua Fototeca. Attraversando le bellissime sale, dalle pareti restaurate in cui sono inseriti preziosi dipinti, illuminate da antichi lampadari di cristallo, il visitatore può osservare ed ammirare in mostra le sculture di Giovanniche purtroppo morì ...

In streaming. - Torino: workshop internazionale "Financial Education and Risk Literacy", organizzato dal Museo del Risparmio e promosso in collaborazione con Herbert Simon Society nell'ambito del Mese ...

8' di lettura 20/10/2020 - Da domenica 25 ottobre al 6 gennaio nei teatri delle Marche riparte in piena sicurezza la Stagione di Teatro ragazzi curata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pir ...

