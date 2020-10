Nel Lazio ‘alleanza’ tra medici e farmacisti sui vaccini antinfluenzali

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Medici e farmacisti si mettono a disposizione della Regione Lazio per aumentare il numero di vaccini antinfluenzali da somministrare ai cittadini. Una legge, datata 1934, vieta in realtà conflitti di interesse tra medici, prescrittori, farmacisti e dispensatori, ma considerata la situazione di emergenza, l’Ordine dei Medici di Roma e quello dei Farmacisti della Capitale hanno deciso di fare squadra per cercare in qualche modo di superare questa vecchia norma “ovviamente sempre nel rispetto della legalità”. La palla passa quindi ora alla Regione.