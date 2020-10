Nasce FOCE | la confederazione degli oncologi | cardiologi e ematologi | “Oggi combattere il Covid | poi tutela globale per 11 milioni di pazienti”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020), la. È la prima alleanza al mondo che unisce gli esperti che trattano le grandi patologie di queste tre aree mediche, che interessano più di 11di cittadini in Italia. Sono pazienti fragili che, se contagiati dal-19, rischiano gravi conseguenze, fino alla morte.intende collaborare con le Istituzioni per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, indicando proposte concrete in grado di coniugare continuità di cura e sicurezza dei pazienti: dalla definizione di linee guida e protocolli di trattamento uniformi, alla strutturazione della telemedicina fino alla ridefinizione del rapporto con la medicina del ...