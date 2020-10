NASCAR | le ultime news dalla Cup e dintorni

(Di martedì 20 ottobre 2020) Puntuale come ogni martedì, ritorna l’appuntamento settimanale con ledellaCup Series e di tutti i campionati ad essa collegati. In questi giorni abbiamo molti annunci da ufficializzare, ma anche diversi rumors che stuzzicheranno la vostra curiosità. Mettiamoci al lavoro. Ma prima, se vi va, rileggete la cronaca della gara di domenica scorsa al Kansas Speedway. Il link è qua sotto.Hollywood Casino 400: Logano gela Harvick Larson può tornare nella Cup La risposta è finalmente si. Con un comunicato ufficiale, laha annunciato che la sospensione di Kyle Larson sarà revocata. Il provvedimento avrà effetto a partire dal primo gennaio 2021, permettendo così al californiano di prendere parte alla ...

Il pilota del team Penske tiene a bada Harvick nelle ultime battute della gare e si guadagna la possibilità di lottare per il titolo ...Joey Logano vince in Kansas nella NASCAR Cup Series e si qualifica ufficialmente per il ‘Championship 4’, la finale del campionato. Il #22 di casa Penske vince l’evento dopo una bellissima lotta con K ...