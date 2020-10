Nardella, movida: dietrofront. Controlliamo, chiudiamo ma non miitarizziamo la città (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente Conte ha chiarito che quando i sindaci indicano piazze e strade da chiudere ci sarà l'impegno massimo di prefetture e questure per mettere a disposizione le forze dell'ordine, ha affermato il nostro sindaco Leggi su firenzepost (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente Conte ha chiarito che quando i sindaci indicano piazze e strade da chiudere ci sarà l'impegno massimo di prefetture e questure per mettere a disposizione le forze dell'ordine, ha affermato il nostro sindaco

FirenzePost : Nardella dietrofront: movida, controlliamo, chiudiamo ma non miitarizziamo la città - paoloermini53 : I sindaci hanno protestato (non scaricate su di noi lo stop alla movida) ma poche ore dopo il sindaco di Bari Decar… - Karm3nB : RT @moro_thomas: Ma Nardella che vuole la celere per le strade per fermare la movida,non è che fa kappler di cognome? - StalinZio : RT @moro_thomas: Ma Nardella che vuole la celere per le strade per fermare la movida,non è che fa kappler di cognome? - valerio_romeo : RT @moro_thomas: Ma Nardella che vuole la celere per le strade per fermare la movida,non è che fa kappler di cognome? -