Napoli, tutti negativi i tamponi di ieri: si attende un ultimo risultato (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono tutti negativi i tamponi effettuati dal Napoli su giocatori e staffa tecnico nella giornata di ieri. I dettagli Il Napoli ha confermato che tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri sui componenti del gruppo squadra sono risultati negativi. Si attende solo il risultato di un ultimo tampone, il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio non appena sarà a disposizione della società. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio. — ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Sonoeffettuati dalsu giocatori e staffa tecnico nella giornata di. I dettagli Ilha confermato cheeffettuati nella giornata disui componenti del gruppo squadra sono risultati. Sisolo ildi untampone, il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio non appena sarà a disposizione della società.al Covid-19 ieffettuatimattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio. — ...

dellorco85 : Alcune regioni iniziano a sospendere il contact tracing, contagi fuori controllo. Crisanti parla di un “Vaccino per… - AminYounes11 : È il momento di salutare per ora e di dire grazie! Dopo averci riflettuto intensamente vado per due anni nella Bund… - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - alessita_1994 : RT @dellorco85: Alcune regioni iniziano a sospendere il contact tracing, contagi fuori controllo. Crisanti parla di un “Vaccino per tutti n… - ciolonap : RT @007Vincentxxx: Alla fine guappo di cartone #DeLuca si sta sgonfiando ??altro che “Limpida come una scodella di bagnacauda” .Le ultimiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti LA NOTA - SSC Napoli: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri ai componenti del gruppo squadra, ne resta da elaborare solo uno" Napoli Magazine Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra: l'annuncio

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio".

Arzano in lockdown, l'allarme della Procura: «La mano della camorra dietro la rivolta»

Tira una brutta aria a Napoli e in provincia, e non solo per i numeri che indicano ... soprattutto in questa fase in cui la curva epidemica crea preoccupazione, tutti i cittadini a fare la loro parte.

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio".Tira una brutta aria a Napoli e in provincia, e non solo per i numeri che indicano ... soprattutto in questa fase in cui la curva epidemica crea preoccupazione, tutti i cittadini a fare la loro parte.