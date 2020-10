Napoli, tamponi negativi per tutti i giocatori (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori del Napoli nella mattinata di lunedì in vista del match di giovedì contro l’AZ Alkmaar che dal canto suo ha nove positivi al coronavirus in rosa. Un tampone fatto a un giocatore azzurro non è però stato ancora processato e l’esito arriverà nel pomeriggio: “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio”. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Sonoai quali sono stati sottoposti idelnella mattinata di lunedì in vista del match di giovedì contro l’AZ Alkmaar che dal canto suo ha nove positivi al coronavirus in rosa. Un tampone fatto a un giocatore azzurro non è però stato ancora processato e l’esito arriverà nel pomeriggio: “al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio”.

petergomezblog : #Coronavirus, truffa sui tamponi: perquisizioni dei Nas a Napoli e Caserta. Sequestrati oltre 10mila kit. “Potenzia… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, tamponi truffa a domicilio: perquisizioni Nas tra #Napoli e Caserta - Fantacalcio : Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra: l'annuncio - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Napoli, tamponi negativi per tutti i giocatori in vista dell'#AzAlkmaar - sportface2016 : #Napoli, tamponi negativi per tutti i giocatori in vista dell'#AzAlkmaar -