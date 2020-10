(Di martedì 20 ottobre 2020)- Ancora un giro dianti- Coronavirus in casa. Il club azzurro, attraverso il proprio profilo Twitter ha infatti scritto che sono "Tuttial Covid-19 i...

petergomezblog : #Coronavirus, truffa sui tamponi: perquisizioni dei Nas a Napoli e Caserta. Sequestrati oltre 10mila kit. “Potenzia… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, tamponi truffa a domicilio: perquisizioni Nas tra #Napoli e Caserta - sportli26181512 : #Napoli: tamponi negativi, ma ne resta uno da elaborare: L'esito del test mancante sarà comunicato nel pomeriggio - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: il #Napoli comunica che sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra… - BelpassoAlberto : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, negativi tutti i tamponi effettuati ieri mattina: si attende un solo esito?? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi

La Repubblica

NAPOLI - In casa Napoli nuovo giro di tamponi anti-Coronavirus. Il club azzurro, attraverso il proprio profilo Twitter ne ha comunicato gli esiti rendendo noto che che sono "Tutti negativi al Covid-19 ...Tracciabilità e tempestività, ecco due parole chiave per stanare il Covid ed è in questa direzione che va l'ultima iniziativa dell'Istituto dei tumori 'Pascale' di Napoli, ospedale che dall'inizio del ...