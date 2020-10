Napoli, ospedali al collasso: quasi esauriti i posti Covid. Boom di contagi a Miano e Stella (Di martedì 20 ottobre 2020) I posti sono ormai in via di saturazione. E’ allarme posti negli ospedali campani. In maniera particolare il Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli, che vive una situazione particolarmente delicata. La maggior parte dei pazienti provengono da due quartieri: Miano e Stella, i più colpiti dalla seconda ondata. Napoli, allarme Covid in due quartieri: ospedali … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Isono ormai in via di saturazione. E’ allarmeneglicampani. In maniera particolare il Pronto Soccorso del Cardarelli di, che vive una situazione particolarmente delicata. La maggior parte dei pazienti provengono da due quartieri:, i più colpiti dalla seconda ondata., allarmein due quartieri:… L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il sindaco di Napoli accusa la Regione per la mancanza dei provvedimenti necessari al contenimento della seconda ondata di Covid-19 ...

Roma, 20 ott 10:20 - (Agenzia Nova) - Mentre la Lombardia si avvia verso il coprifuoco a partire da giovedì 22, questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ... appena aumenta la febbre ...

Il sindaco di Napoli accusa la Regione per la mancanza dei provvedimenti necessari al contenimento della seconda ondata di Covid-19. Roma, 20 ott 10:20 - (Agenzia Nova) - Mentre la Lombardia si avvia verso il coprifuoco a partire da giovedì 22, questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ... appena aumenta la febbre ...