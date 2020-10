Napoli, l’AZ Alkmaar: «Rilevati numerosi nuovi contagi». Europa League a rischio? (Di martedì 20 ottobre 2020) L’AZ Alkmaar ha comunicato nuovi positivi al Covid-19. Giovedì la sfida contro il Napoli Dopo i 9 casi di Covid-19 in casa AZ Alkmaar, questa mattina il club olandese ha comunicato che il Coronavirus ha colpiti altri membri del gruppo squadra. I biancorossi sfideranno il Napoli giovedì in Europa League e il match potrebbe allora essere a rischio. «Nella giornata di martedì sono state rilevate nuovi casi di coronavirus all’interno del gruppo squadra. È attualmente in corso un controllo sull’entità dei contagi. L’AZ è in stretto contatto con KNVB, GGD e UEFA». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) L’AZha comunicatopositivi al Covid-19. Giovedì la sfida contro ilDopo i 9 casi di Covid-19 in casa AZ, questa mattina il club olandese ha comunicato che il Coronavirus ha colpiti altri membri del gruppo squadra. I biancorossi sfideranno ilgiovedì ine il match potrebbe allora essere a. «Nella giornata di martedì sono state rilevatecasi di coronavirus all’interno del gruppo squadra. È attualmente in corso un controllo sull’entità dei. L’AZ è in stretto contatto con KNVB, GGD e UEFA». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : ULTIMORA. LA ASL DI NAPOLI POTREBBE CHIEDERE LA QUARANTENA PER L’AZ ALKMAAR AVVERSARIO DI EUROPA LEAGUE. - Sport_Mediaset : Il #Napoli lancia l'allarme Covid: fermate il focolaio Az. Tra gli olandesi in arrivo in Campania ci sono 9 giocato… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: l’AZ Alkmaar - che affronterà giovedì il Napoli al San Paolo, e la settimana scorsa ha dichiarato 9 pos… - GuilleTano5 : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: l’AZ Alkmaar - che affronterà giovedì il Napoli al San Paolo, e la settimana scorsa ha dichiarato 9 positi… - ItaSportPress : Napoli, paura contagio da coronavirus: l'AZ Alkmaar annuncia altri positivi al Covid - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’AZ Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista