Napoli | l’allarme di De Magistris | “La Campania verso il lockdown a fine ottobre”

"Sarà lockdown". Più che una profezia, secondo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, una certezza. Il primo cittadino partenopeo lo ha dichiarato ad RTL 102.5 nel corso di un'intervista radiofonica. Campania, De Magistris: "Sarà lockodown a fine ottobre" "C'è un'epidemia mentale di cui non si parla, la gente è sfiancata – ha dichiarato.

