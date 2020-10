Napoli-Az: per l’UEFA non è a rischio ma il Comune vorrebbe il rinvio (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA la sfida di giovedì tra il Napoli e l’Az Alkmaar. La squadra olandese, infatti, ha ben nove elementi della … L'articolo Napoli-Az: per l’UEFA non è a rischio ma il Comune vorrebbe il rinvio proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 ottobre 2020) E’ sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA la sfida di giovedì tra ile l’Az Alkmaar. La squadra olandese, infatti, ha ben nove elementi della … L'articolo-Az: per l’UEFA non è ama ililproviene da ForzAzzurri.net.

GDF : #GDF #Napoli: tassati proventi #usurari per 1,5 milioni di euro. Tra i 17 responsabili figurano pregiudicati, impre… - sscnapoli : ?? | Centro Medico BECA-Medical sarà partner della SSC Napoli per la stagione 2020-2021 ?? - MediasetTgcom24 : Napoli, disoccupata con 4 figli non ha soldi per pagare il medico e gli dona una collanina: lui le trova un lavoro… - matteocannito : RT @ilgiornale: Virologi e medici favorevoli a misure decise e veloci per salvaguardare il Natale. A rischio Milano, Napoli e Roma: 'Non c'… - MoniShantiRani : RT @ilgiornale: Virologi e medici favorevoli a misure decise e veloci per salvaguardare il Natale. A rischio Milano, Napoli e Roma: 'Non c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per La scuola di Napoli che resta aperta per fare lezione ai bambini con disabilità L'Espresso Coronavirus, 20 nuovi casi di positività a Pozzuoli: 265 le persone attualmente contagiate

Cresce ancora il contagio da Coronavirus a Pozzuoli. Sono 20 i nuovi casi di positività registrati nel comune flegreo ed annunciati dal sindaco Vincenzo Figliolia alla cittadinanza nelle ultime ore.

L’Apu vola in Supercoppa con tanti dubbi sulle finali

Rinviate a scopo precauzionale, per motivi legati al Covid-19, anche Napoli-Latina e Pistoia-Eurobasket Roma.

Cresce ancora il contagio da Coronavirus a Pozzuoli. Sono 20 i nuovi casi di positività registrati nel comune flegreo ed annunciati dal sindaco Vincenzo Figliolia alla cittadinanza nelle ultime ore.Rinviate a scopo precauzionale, per motivi legati al Covid-19, anche Napoli-Latina e Pistoia-Eurobasket Roma.