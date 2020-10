Napoli-AZ non sarà rinviata! Olandesi con 9 positivi, a breve nuovo giro di tamponi (Di martedì 20 ottobre 2020) La partita tra il Napoli e AZ Alkmaar, match in programma allo stadio San Paolo, si giocherà regolarmente. Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) La partita tra ile AZ Alkmaar, match in programma allo stadio San Paolo, si giocherà regolarmente.

MediasetTgcom24 : Napoli, disoccupata con 4 figli non ha soldi per pagare il medico e gli dona una collanina: lui le trova un lavoro… - dellorco85 : Alcune regioni iniziano a sospendere il contact tracing, contagi fuori controllo. Crisanti parla di un “Vaccino per… - ADeLaurentiis : Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL - _Themella_ : @espimma @DiMarzio Sempre suscettibili... sappiamo bene che sono gli olandesi che devono venire a Napoli e a differ… - Angelo69180228 : @GhostJR__ Il Napoli non può fare niente, dovrebbe decidere in Olanda di non farli partire, per la Uefa 12 giocatori e 1 portiere si gioca. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli non A Napoli non ci sono più posti letto Covid-19. Malati spediti in altri ospedali della Campania Fanpage.it Sos dei medici partenopei: “Napoli è malata: agire o sfileranno le bare. Non aspettiamo camion militari"

“Napoli è malata, bisogna agire o vedremo sfilare le bare. Non aspettiamo camion militari”. A parlare è Bruno Zuccarelli, vice-presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, sottolineando: “Non ...

Stasera Telecapri Onda Azzurra: tutto sul Napoli!

Torna anche il quiz azzurro, con in regalo l'orologio del Napoli. Interazione continua con i tifosi allo 081-2516237 (per intervenire in diretta) o tremite whatsapp (338-5481863). Stasera, ore 21, sul ...

“Napoli è malata, bisogna agire o vedremo sfilare le bare. Non aspettiamo camion militari”. A parlare è Bruno Zuccarelli, vice-presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, sottolineando: “Non ...Torna anche il quiz azzurro, con in regalo l'orologio del Napoli. Interazione continua con i tifosi allo 081-2516237 (per intervenire in diretta) o tremite whatsapp (338-5481863). Stasera, ore 21, sul ...