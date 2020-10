Napoli-Az Alkmaar, arbitra il polacco Daniel Stefanski (Di martedì 20 ottobre 2020) Giovedì il Napoli inaugura il proprio cammino in Europa League sfidando l’Az Alkmaar. L’arbitro designato per dirigere la gara è Daniel Stefanski. Il fischietto polacco sarà coadiuvato da Marcin Boniek (Polonia) e Dawid Igor Golis (Polonia). Quarto uomo, Damian Sylwestrzak (Polonia). L’appuntamento è per le 18,55 al San Paolo. SSC Napoli (ITA) – AZ Alkmaar (NED) Group F Referee: Daniel Stefanski (POL) Assistant Referee 1: Marcin Boniek (POL) Assistant Referee 2: Dawid Igor Golis (POL) Fourth Official: Damian Sylwesztrak (POL) UEFA Referee Observer: Lutz-Michael Fröhlich (GER) UEFA Delegate: Targo Kaldoja (EST) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Giovedì ilinaugura il proprio cammino in Europa League sfidando l’Az. L’arbitro designato per dirigere la gara è. Il fischiettosarà coadiuvato da Marcin Boniek (Polonia) e Dawid Igor Golis (Polonia). Quarto uomo, Damian Sylwestrzak (Polonia). L’appuntamento è per le 18,55 al San Paolo. SSC(ITA) – AZ(NED) Group F Referee:(POL) Assistant Referee 1: Marcin Boniek (POL) Assistant Referee 2: Dawid Igor Golis (POL) Fourth Official: Damian Sylwesztrak (POL) UEFA Referee Observer: Lutz-Michael Fröhlich (GER) UEFA Delegate: Targo Kaldoja (EST) L'articolo ilsta.

