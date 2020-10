Naked Attraction Italia, la prima edizione: aperto il cast del dating show “al naturale” (Di martedì 20 ottobre 2020) Naked Attraction Italia: arriva così anche in Italia, precisamente su D Play Plus, il programma che ha reso hot gli Stati Uniti. Infatti, i concorrenti partecipano completamente nudi e ora in Italia sono disponibili le audizioni per partecipare alla prima edizione del programma. A ideare il programma è stato Channel 4 del Regno Unito. Partecipano persone dai 19 ai 45 anni, completamente nude davanti a un pannello. Il pannello si alzerà pian piano, fino a presentare i concorrenti dal volto. Per inviare la propria candidatura a Naked Attraction Italia, si può usare l’indirizzo email NakedItalia@standbyme.tv, oppure il numero di telefono ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 ottobre 2020): arriva così anche in, precisamente su D Play Plus, il programma che ha reso hot gli Stati Uniti. Infatti, i concorrenti partecipano completamente nudi e ora insono disponibili le audizioni per partecipare alladel programma. A ideare il programma è stato Channel 4 del Regno Unito. Partecipano persone dai 19 ai 45 anni, completamente nude davanti a un pannello. Il pannello si alzerà pian piano, fino a presentare i concorrenti dal volto. Per inviare la propria candidatura a, si può usare l’indirizzo email@standbyme.tv, oppure il numero di telefono ...

cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: GIÙ LE MUTANDE! - SONO APERTI I CASTING PER LA PRIMA EDIZIONE DI ''NAKED ATTRACTION ITALIA'' - _DAGOSPIA_ : GIÙ LE MUTANDE! - SONO APERTI I CASTING PER LA PRIMA EDIZIONE DI ''NAKED ATTRACTION ITALIA'' - fraversion : Andrea l’erotomane secondo me ha sbagliato programma: doveva andare direttamente a Naked Attraction. #MatrimonioAPrimaVista - Insgaet : Programma televisivo cerca concorrenti su Grindr (app per incontri gay) Siete stati contattati ?? beh farà il botto… - zorretto32 : @GigiGx ciao! Conosci il programma britannico 'naked attraction' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Naked Attraction I 5 dating show più trash di sempre GQ Italia Naked Attraction, come funziona il programma

Naked attraction è un programma britannico del 2016 condotto da Alessandra Richardson. Su Discovery Plus è in arrivo la prima edizione dell'edizione italiana, Naked Attraction Italia Il mensile del Co ...

Naked Attraction Italia, su Discovery il programma che ha fatto scandalo

La prima stagione di Naked Attraction Italia sta per arrivare su DPlay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery. Lo ha annunciato Discovery Italia che ha reso nota l’apertura dei casting per pa ...

Naked attraction è un programma britannico del 2016 condotto da Alessandra Richardson. Su Discovery Plus è in arrivo la prima edizione dell'edizione italiana, Naked Attraction Italia Il mensile del Co ...La prima stagione di Naked Attraction Italia sta per arrivare su DPlay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery. Lo ha annunciato Discovery Italia che ha reso nota l’apertura dei casting per pa ...