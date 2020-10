Musica in lutto, stroncato da un tumore il grande dj e papà di uno degli stili più amati (Di martedì 20 ottobre 2020) È morto all’età di 64 anni il grande deejay e produttore discografico José Padilla, conosciuto come “il padre del chill out”. La notizia della morte, avvenuta domenica 18 ottobre 2020 e provocata da un tumore, è apparsa sul suo profilo Facebook, dal quale aveva chiesto aiuto dopo aver saputo di essere malato. Noto per aver curato la Musica del locale Café del Mar, a Ibiza, Padilla era nato a Barcellona nel 1955 e si era trasferito sull’isola nel 1975. Nel 1991 andò a lavorare al Café del Mar, uno storico locale molto frequentato dai turisti, per cui curò la selezione Musicale diventando uno dei più grandi deejay dell’epoca. Padilla contribuì alla creazione dell’etichetta propria del Cafè del Mar. Sue sono le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) È morto all’età di 64 anni ildeejay e produttore discografico José Padilla, conosciuto come “il padre del chill out”. La notizia della morte, avvenuta domenica 18 ottobre 2020 e provocata da un, è apparsa sul suo profilo Facebook, dal quale aveva chiesto aiuto dopo aver saputo di essere malato. Noto per aver curato ladel locale Café del Mar, a Ibiza, Padilla era nato a Barcellona nel 1955 e si era trasferito sull’isola nel 1975. Nel 1991 andò a lavorare al Café del Mar, uno storico locale molto frequentato dai turisti, per cui curò la selezionele diventando uno dei più grandi deejay dell’epoca. Padilla contribuì alla creazione dell’etichetta propria del Cafè del Mar. Sue sono le ...

