Muore 24 ore dopo il marito, il mondo dello spettacolo in lutto (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . La donna è morta ad appena 24 ore dalla scomparsa del marito. Il mondo dello spettacolo ora è in lutto per la coppia. Ad essere stato ricoverato, infatti, non è stato solo il celebre designer, ma anche la moglie, Lea Vergine. Ad oggi la notizia del suo decesso, ad un giorno da quella del marito. … Leggi su youmovies (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . La donna è morta ad appena 24 ore dalla scomparsa del. Ilora è inper la coppia. Ad essere stato ricoverato, infatti, non è stato solo il celebre designer, ma anche la moglie, Lea Vergine. Ad oggi la notizia del suo decesso, ad un giorno da quella del. …

AntonelloCaric5 : RT @LeonePapas: Ti osservo distante questa vita, così sola, eppure così mia in lontananza. Conservo l'ultimo tuo sguardo, senza una parola… - expellharry : In sti giorni il Wi-Fi mi muore per ore e ore Sta cosa deve finire - isthismyplace : Nel giro di un paio di ore è passata dall'essere tra i miei preferiti ai peggiori. Tenerezza e comprensione zero v… - cosimomang : @MARGHERITZACHEO Anche a me ma: Dopo 8 ore di lavoro 1 ora di boxe Arriva a casa lava i piatti disfa la borsa de… - CuocoFiorellino : RT @sivabendaiciao: Ore 9.12 Io: dai D. che è tardi Mamma: ben non muore nessuno per 5, io ho tre figli e devo sistemarli in tre scuole div… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore ore Covid, 98 casi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Muore 89enne di Ascoli, 113 ricoverati in totale Riviera Oggi Questa sera Frosinone-Virtus Entella, dalle 21 la diretta di Radio Aldebaran

Fchio d'inizio alle ore 21 per Frosinone-Virtus Entella, partita valida per la quarta giornata del campionato di serie B, in programma questa sera. I biancocelesti sono attesi da una trasferta molto d ...

“Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Petrelli chiude con Elisabetta Gregoraci: «Sono scioccato»

L'ex Velino ha abbandonato il corteggiamento dopo aver visionato le clip in cui l'ex di Flavio Briatore manda messaggi in codice a un misterioso ...

Fchio d'inizio alle ore 21 per Frosinone-Virtus Entella, partita valida per la quarta giornata del campionato di serie B, in programma questa sera. I biancocelesti sono attesi da una trasferta molto d ...L'ex Velino ha abbandonato il corteggiamento dopo aver visionato le clip in cui l'ex di Flavio Briatore manda messaggi in codice a un misterioso ...