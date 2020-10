Municipio III, Caudo-Romano: in pericolo progetto Casaletto (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Ridurre significativamente lo stato di isolamento in cui molte persone con disabilita’ e in condizioni di fragilita’ sono spesso costrette a vivere. Questo e’ quanto fa, da 25 anni, il centro diurno il Casaletto a largo dei fratelli Lumiere, nel III Municipio: un esempio di integrazione socio-sanitaria di eccellenza sul territorio.” “Per questo, ci stupisce la decisione presa da Roma Capitale con l’interruzione del tavolo di confronto con la Asl Roma 1 che rendeva possibile lo svolgimento di interventi reali per le persone con disabilita’ e ancora di piu’ la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di organismi idonei cui affidare la gestione della Casa Famiglia ‘Fratelli Lumiere’.” “In questo modo, diventerebbe praticamente impossibile ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Ridurre significativamente lo stato di isolamento in cui molte persone con disabilita’ e in condizioni di fragilita’ sono spesso costrette a vivere. Questo e’ quanto fa, da 25 anni, il centro diurno ila largo dei fratelli Lumiere, nel III: un esempio di integrazione socio-sanitaria di eccellenza sul territorio.” “Per questo, ci stupisce la decisione presa da Roma Capitale con l’interruzione del tavolo di confronto con la Asl Roma 1 che rendeva possibile lo svolgimento di interventi reali per le persone con disabilita’ e ancora di piu’ la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di organismi idonei cui affidare la gestione della Casa Famiglia ‘Fratelli Lumiere’.” “In questo modo, diventerebbe praticamente impossibile ...

michymus2 : @christianraimo @CarloCalenda @LucaBizzarri @AlRobecchi @piovonorane L'ho davvero stimata per il lavoro fatto nel I… - martapieroni : RT @effepieroni: In III Municipio diciamo che i cinghiali non possono stare nelle zone abitate, ma diciamo anche NO a inutili mattanze. Dev… - effepieroni : In III Municipio diciamo che i cinghiali non possono stare nelle zone abitate, ma diciamo anche NO a inutili mattan… - iris_versari : @fabriziobarca @inconcluden @giocaudo che guida il III Municipio, ottimo amministratore e bravissima persona, è tro… - marcati_piero : @PoliticaPerJedi @fabriziobarca Adesso rispolveriamo l’uomo della provvidenza? Calenda ha alcune esperienze manager… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III Municipio III, Caudo-Romano: in pericolo progetto Casaletto RomaDailyNews Bari, manca personale nella sede del Municipio III. Schingaro: 'Meritiamo la massima priorità'

Oltre alle varie pratiche che il personale deve seguire, in questo periodo, orde di genitori, già nelle prime ore del giorno, si affacciano agli uffici del Municipio III per il ritiro del tesserino de ...

Cinghiali a Roma, il Campidoglio: «Ora si cambia, stop alle uccisioni in strada»

«Mai più mattanze di cinghiali». Ora si cambia. Dal Campidoglio arriva lo stop all’uccisione in strada, insomma una marcia indietro sui metodi di contenimento, ...

Oltre alle varie pratiche che il personale deve seguire, in questo periodo, orde di genitori, già nelle prime ore del giorno, si affacciano agli uffici del Municipio III per il ritiro del tesserino de ...«Mai più mattanze di cinghiali». Ora si cambia. Dal Campidoglio arriva lo stop all’uccisione in strada, insomma una marcia indietro sui metodi di contenimento, ...